В Самаре в музее Алабина откроется выставка «Легендарный Калашников»

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Вниманию посетителей будет представлено свыше 150 предметов – автоматы и пулеметы М.Т. Калашникова, модификации охотничьего карабина «Сайга», чехословацкий автомат VZ-58, опытный автомат Александрова, пистолет-пулемет «Бизон-2» и другие образцы огнестрельного оружия с принадлежностями.Отдельно на выставке будут представлены сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства, преподнесенные в дар Михаилу Тимофеевичу Калашникову в России и за рубежом, а также награды и личные вещи легендарного конструктора.На открытие приглашены воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Самарской области, представители Самарского областного совета ветеранов, командующий 2-й гвардейской Краснознамённой армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин и военнослужащие 2-й армии.Выставка проводится совместно с Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск (Удмуртская Республика), передает пресс-служба облправительства.Фото: twitter.com