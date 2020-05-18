В Самаре в ходе акции подсветят Ракету

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Ежегодно 19 мая в 38 странах на 4 континентах отмечается День борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Событие проходит при поддержкеВсемирной организации (38 стран-участниц) и EFCCA – Европейской Ассоциации больных язвенным колитом и болезнью Крона (28 европейскихстран-участниц).Каждый год в рамках мероприятия проводится просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности людей о воспалительныхзаболеваниях кишечника. Символом Дня борьбы в ВЗК является фиолетовая лента, поэтому множество архитектурных сооружений по всему миру в этотдень подсвечиваются фиолетовым цветом – в знак сочувствия и поддержки больных ВЗК.Россия присоединилась к акции в 2017 году и продолжает расширять географию городов-участников. Самара стала участником акции в 2019 году по инициативе регионального отделения ОНФ.В 2020 году в Москве будет подсвечена Останкинская телебашня, в Самаре же неоновую подсветку можно будет увидеть в двух местах.Акция пройдет 19 мая 2020 года в 20.45 по проспекту Ленина (Ракета), которая загорится фиолетовым огнями в 21.00.