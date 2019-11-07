В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

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Напомним, на Параде 1941 года была продемонстрирована вся мощь Советской армии и стойкость народа. Его участниками стали свыше 25 тысяч бойцов, которые прямо с площади уходили на фронт, а также порядка 200 тысяч трудящихся. Над городом в морозное и пасмурное утро пролетели сотни боевых самолетов. Принимал легендарный Парад маршал СССР Климент Ворошилов.В честь этого военного парада в «Запасной столице», в 2011 году один из скверов на площади Куйбышева получил историческое название. Рядом с ним установлен Памятный знак «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве». Он символизирует память о легендарном параде, повлиявшем на ход истории, о тех солдатах и офицерах, которые, после парадного прохождения, отправлялись на фронт, о тружениках тыла, отдававших все свои силы во имя Победы.В дань памяти и уважения героям войны и труженикам тыла перед началом торжественного марша состоялась церемония возложения цветов к Памятному знаку. Участие в ней приняли ветераны войны и труда, Губернатор Самарской области, исполняющий обязанности полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, представители федеральных министерств и регионального Правительства, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и областного парламента, дипломатический корпус 10 иностранных государств, руководители и воспитанники общественных объединений, Почетные граждане города и области.Приветствуя участников и гостей Парада Памяти, губернатор Самарской области отметил, что Парад, который состоялся 78 лет назад, вселил в людей уверенность в том, что, «враг будет разбит, Победа будет за нами». «Он вдохновил людей на боевые и трудовые подвиги. И навсегда вошел в героическую летопись страны, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это наша с вами история! Наша общая память! В каждой семье есть свои герои, которые приближали Победу на полях сражений и в заводских цехах. Мы должны это помнить, чтобы оставаться единым российским народом».По мнению руководителя региона, парад и сегодня объединяет ветеранов и молодежь, политические и общественные организации, учебные заведения и промышленные предприятия. «Парад Памяти олицетворяет связь времен и поколений, причастность живущих сегодня людей к подвигам наших предков – к поколению Победителей! – сказал Губернатор. – Это дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла». К ним Дмитрий Азаров обратился с особыми словами благодарности, отметив, что своим беспримерным мужеством, стойкостью и героизмом им удалось отстоять право всего народа на свободу и мирную жизнь. «Ваш подвиг всегда будет служить примером самоотверженной любви к Отечеству!» – обратился Губернатор к ветеранам и труженикам тыла.В этот раз Парад Памяти посвящен солдатской славе. «Это память о миллионах людей, погибших в годы войны. О тех, кто ковал победу в тылу. О тех, кто вернулся домой! О героях, чьи портреты хранят в каждой российской семье», – сказал Дмитрий Азаров.Главный герой сегодняшнего Парада – участник исторического парада 7 ноября 1941 года, танкист легендарного танка Т-34, кавалер орденов Ленина и «Отечественной Войны» 1 степени, обладатель медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За участие в военном параде в День Победы», последний живой герой 3-ей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Герой Советского СоюзаНапомним, Владимир Иванович с первых дней войны стремился попасть на фронт. Работников авиационного завода на фронт не брали. Только в апреле 1944 года обманом и хитростью Владимиру Ивановичу удалось попасть в ряды армии. После окончания курсов, он попал на фронт и служил заряжающим в танке Т-34 23-й танковой бригады. За время войны сменил три экипажа и три танка.1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, обеспечивая атаку пехоты и уничтожая огневые точки противника в здании Рейхстага. Во время боя, прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина. Тогда, сержант Чудайкин выскочил из своего танка, помог экипажу выбраться из горевшей машины и потушить пожар. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.Сегодня, несмотря на свой возраст, Владимир Иванович ведет активный образ жизни, возглавляя совет ветеранов Кировского района областной столицы, работая с молодежью. Он показывает пример все новым и новым поколениям, каким должен быть настоящий гражданин и патриот своей Родины.Сегодня перед торжественным маршем, Владимир Иванович Чудайкин объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле. Героя Советского Союза вся площадь приветствовала стоя.«Я благодарен нынешним поколениям молодежи, которые оказывают постоянное внимание участникам войны, помогают и тем, кто ковал Победу в тылу. Этот парад сплачивает жителей не только Самарской области, но и всей страны. Парад Памяти – доказательство, что наша нация сплочена. Я рад что​ живу рядом с вами и верю, что с каждым годом будет улучшаться порядок в нашем городе, в области, и жизнь наших людей», – отметил ветеран Великой Отечественной войны.В прохождении по площади Куйбышева участие приняли 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, вузов, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО и других субъектов России.Все участники парадного прохождения традиционно были разделены на четыре части. Первая часть «историческая» – это парадные расчеты, экипированные в форму Великой Отечественной войны и вооруженные оружием времен войны. Они сформированы из военнослужащих 2-ой общевойсковой армии Центрального военного округа.После исторических парадных расчетов по площади Куйбышева прошла историческая техника. 43 машины предоставили частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы региона. Ярким украшением исторической части парада стало прохождение легендарного танка Т-34.Вторая часть прохождения – военная. Это парадные расчеты силовых структур, ветеранских общественных организаций, кадетских школ ПФО.Впервые в этом году в рамках Парада Памяти состоялся «марш юнармейцев». По площади прошли порядка 2,5 тысяч воспитанников юнармейских отрядов со всех муниципальных образований области.После прохождения трудовых коллективов промышленных предприятий, студентов вузов и военно-патриотических клубов области, состоялся воздушный Парад. Участие в нем приняли восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны: По-2 и легендарный штурмовик Ил‑2, а также самолеты ЯК Самарского отделения ДОСААФ России.Все парадные расчеты прошли в сопровождении военного оркестра, который исполнил военные марши по партитурам 1941 года.С 2014 года в Параде Памяти принимают участие регионы Приволжского федерального округа, которые привозят в Самару свои лучшие парадные расчеты. В этом году в областную столицу приехали представители 14 регионов – Кировской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашской, Удмуртской, Пермского края. Впервые в этом году парадный расчет привезла Москва. Таким образом, по площади Куйбышева маршем пройдут почти 900 участников из других регионов. А всего – более 6,5 тысяч человек.Приветсвенный адрес участникам и гостям Парада Памяти направил Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «В годы Великой Отечественной войны наша Родина приняла на себя самые жесточайшие удары врага. На защиту Отечества поднялся весь народ. Наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий, невыносимых страданий и потерь совершили бессмертный подвиг – завоевали Победу и освободили от нацистов народы Европы. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности людям, которые своими боевыми и трудовыми подвигами прославили нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм являются примером для нас в служении Отечеству, образцом для подражания и воспитания молодежи. Проведение Парада Памяти на Самарской земле с 2011 года стало уже доброй традицией, представляющей возможность для молодежи из регионов нашей страны прикоснуться к истории своего Отечества».Уже четвертый год подряд к участию в Параде Памяти приглашаются иностранные посольства. В этом году, также, как и в прошлом, это не только посольства, эвакуированные в Запасную столицу в годы Великой Отечественной войны, но и страны участники Чемпионата мира по футболу в Самаре. В Параде приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации, Временный поверенный в делах Канады в Российской Федерации, Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства Республики Беларусь в РФ«Роль Куйбышева, а сегодня Самары, в подготовке к Великой Отечественной войне, в снабжения и фронта и тыла всем – от вооружения, продуктами питания, – невозможно переоценить. Нужно это знать и помнить, даже несмотря на то что этой памяти нас хотят лишить. Но мы не сдаемся и сохраняем память и будем свято хранить ее дальше», — отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РоссииПарад Памяти – это не только сам парад, но и ежегодно более 3 тысяч патриотических акций, программ, конкурсов, которые проводятся на территории всего Приволжского федерального округа во всех общеобразовательных организациях и учреждениях культуры. Традиционные региональные конкурсы рисунков, школьных сочинений, военно-патриотических клубов, школьных музеев, Уроки мужества с приглашением ветеранов Великой отечественной войны и локальных войн, расширенные Уроки истории с участием Почетных граждан города и области, экскурсии на оборонные предприятия представителей подрастающего поколения, лектории в библиотеках города и области, открытие новых школьных музеев, тематических выставок в музеях города, посвященных истории Запасной столицы, военному параду 1941 года и работе Приволжского военного округа в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба облправительства.