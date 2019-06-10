В Самаре в честь Дня России раздадут 8 тысяч лент триколора
10 июня 2019 14:17
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Акция пройдет на территории восьми внутригородских районов Самары по следующим адресам: пр.Ленина/ул.Осипенко (Площадь Героев 21-й Армии); пересечение улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора; станция метро «Победа»; площадь им.П.Мочалова, площадь Революции; пересечение улицы Маяковской и Волжского проспекта; ТЦ «Аврора»; сквер «Крутые ключи». 12 июня с 16:00 до 18:00 каждый желающий сможет здесь получить свой экземпляр ленты российского триколора.
Патриотическое воспитание молодёжи – одно из приоритетных направлений работы Самарского Дома молодёжи. Многие из добровольцев – участники обучающих школ и программ, в рамках которых они приобрели не только общие компетенции, но знания, необходимые для волонтёров патриотического направления. Поэтому ребята не просто раздадут самарцам российский триколор, но и расскажут про один из самых молодых праздников нашей страны – День России, который приурочен к ключевому событию в истории нашей страны – дню, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Акция призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России. Организатором является Самарский Дом молодёжи при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара в рамках реализации государственной молодёжной политики на территории городского округа Самара, передает пресс-служба СДМ.
Фото: пресс-служба СДМ
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