В Самаре в честь 75-летия Победы выпустят транспортные карты с новым дизайном

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Предусмотрено три варианта оформления транспортных карт. Специальный тираж – 5 тысяч экземпляров:- единая транспортная карта (ЕТК) – 3 тысячи штук;- карта школьника – 1 тысяча штук;- студенческая карта – 1 тысяча штук.Стоимость юбилейных карт будет идентична стоимости обычных транспортных карт. Их можно будет приобрести в офисах оператора «Объединенная транспортная карта» (ул. Фрунзе, 70; ул. Мориса Тореза, 67а).Тиражировать новые карты начнут на этой неделе. Планируется, что они поступят в продажу в 3 квартале текущего года. О точной дате будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба горадминистрации.