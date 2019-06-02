Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 2 июня, 21:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/06:
USD 65.38
0.32
EUR 72.84
0.42
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре в День города на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича

2 июня 2019 15:47
150
8 сентября планируется открытие памятника великому композитору, подаренного городу Российским военно-историческим обществом.
По инициативе депутата Александра Хинштейна и губернатора Дмитрия Азарова в Самаре в День города — 7 сентября, на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича, передает hinshtein.ru.

Перед жителями и гостями города выступят солисты оперы Большого театра, Самарского академического театра оперы и балета и Самарской государственной филармонии. Концертную программу планируется дополнить видео-поздравлениями от выдающихся деятелей оперы и балета, которые были связаны с творчеством известного композитора.

Для подготовки этого масштабного действа 31 мая Александр Хинштейн и руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова встретились с гендиректором Большого театра Владимиром Уриным. Были обсуждены организационные и творческие вопросы. Как отметил Александр Хинштейн в своем Твиттере, вход на мероприятие будет свободным.

Именно в эвакуации в Куйбышеве Д.Шостакович закончил работу над знаменитой «Седьмой симфонией». Здесь же 5 марта 1942 года состоялась ее премьера силами Большого театра, труппа которого также находилась в эвакуации.

8 сентября 2019 года планируется открытие памятника великому композитору, подаренного городу Российским военно-историческим обществом. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 июня 2019  15:47
8 сентября планируется открытие памятника великому композитору, подаренного городу Российским военно-историческим обществом.
В Самаре в День города на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича
8 сентября планируется открытие памятника великому композитору, подаренного городу Российским военно-историческим обществом.  Социум
148
1 июня 2019  23:05
Ранее Алсу обещала дать в День защиты детей 1 июня развернутый комментарий по поводу ситуации вокруг шоу, но пока его не последовало.
Дочь Алсу отдала выигранный на шоу "Голос. Дети" миллион благотворительному фонду
Ранее Алсу обещала дать в День защиты детей 1 июня развернутый комментарий по поводу ситуации вокруг шоу, но пока его не последовало.   Социум
337
1 июня 2019  18:28
"Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно".
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
"Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно".  Социум
366
Весь список

Здравоохранение
2 июня 2019  12:50
Назван нормализующий давление продукт
Назван нормализующий давление продукт
Регулярное употребление грецких орехов способствует нормализации артериального давления. Здравоохранение
172
1 июня 2019  12:34
Ученые назвали улучшающий состояние сосудов и сердца продукт
Ученые назвали улучшающий состояние сосудов и сердца продукт
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Здравоохранение
704
31 мая 2019  11:23
Россиянам напомнили о медстраховке при выезде за рубеж
Россиянам напомнили о медстраховке при выезде за рубеж
Без этой гарантии расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин. Здравоохранение
179
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13795
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13881
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14102
Весь список
Туризм
31 мая 2019  12:16
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
217
28 мая 2019  15:06
Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
 Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие.  Туризм
77
22 мая 2019  11:58
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО Туриада»
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
264
Весь список
Образование
31 мая 2019  23:56
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии.
Назван топ-5 самых перспективных профессий
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии.   Образование
457
31 мая 2019  15:38
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.
Архитекторы Самарского Политеха победили в номинации GRAPHISOFT
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.   Образование
339
30 мая 2019  14:57
По специальности «Станочник (металлообработка)» с присвоением разряда по рабочей профессии для дальнейшего трудоустройства на предприятие.
В «РКЦ «Прогресс» состоялся первый квалификационный экзамен выпускников Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения
По специальности «Станочник (металлообработка)» с присвоением разряда по рабочей профессии для дальнейшего трудоустройства на предприятие.  Образование
284
Весь список

Культура
2 июня 2019  11:29
В Самарской области прошел информационный тур в Челно-Вершинский район для туроператоров
В Самарской области прошел информационный тур в Челно-Вершинский район для туроператоров
Участники посетили праздник русской березки и конно-спортивную школу. Культура
179
1 июня 2019  22:48
Оренбургский театр музыкальной комедии в первый день гастролей представил мюзикл Кима Брейтбурга «Джейн Эйр» по роману Ш.Бронте.
Самарская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона от Оренбургской области
Оренбургский театр музыкальной комедии в первый день гастролей представил мюзикл Кима Брейтбурга «Джейн Эйр» по роману Ш.Бронте. Культура
276
31 мая 2019  13:40
Самарский академический театр оперы и балета приглашает на детский праздник на площади Куйбышева
Самарский академический театр оперы и балета приглашает на детский праздник на площади Куйбышева
Гостей ждут увлекательные конкурсы, аттракционы, волшебные преображения. Культура
291
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14590
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14191
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
848
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1330
Весь список


Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
369
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
659
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
849
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15413
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
652
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
689
Весь список

Фоторепортажи
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
406
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
476
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
607
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
522
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
953
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
881
Весь список

Мероприятия
В Тольятти стартовал «Фестиваль техники 2019»
Самарцев приглашают на международную площадку фестиваля Волгафест
В рамках проекта «Культурное сердце России» в Самаре пройдёт более 300 мероприятий
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные