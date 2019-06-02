В Самаре в День города на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича
2 июня 2019 15:47
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Перед жителями и гостями города выступят солисты оперы Большого театра, Самарского академического театра оперы и балета и Самарской государственной филармонии. Концертную программу планируется дополнить видео-поздравлениями от выдающихся деятелей оперы и балета, которые были связаны с творчеством известного композитора.
Для подготовки этого масштабного действа 31 мая Александр Хинштейн и руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова встретились с гендиректором Большого театра Владимиром Уриным. Были обсуждены организационные и творческие вопросы. Как отметил Александр Хинштейн в своем Твиттере, вход на мероприятие будет свободным.
Именно в эвакуации в Куйбышеве Д.Шостакович закончил работу над знаменитой «Седьмой симфонией». Здесь же 5 марта 1942 года состоялась ее премьера силами Большого театра, труппа которого также находилась в эвакуации.
8 сентября 2019 года планируется открытие памятника великому композитору, подаренного городу Российским военно-историческим обществом.
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