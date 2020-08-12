В Самаре увеличили количество мест для реализации сельскохозяйственной продукции

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- ул. Ленинская, 142, площадка перед музеем им. П.В. Алабина (режим работы: с 11.09.2020, пятница, суббота, воскресенье с 8.00 до 18.00);- ул. Киевская/ул. Тухачевского (режим работы: с 25.09.2020, ежедневно с 8.00 до 19.00);- Волжское шоссе, 106, территория перед центром розничной торговли «Агропарк» (режим работы: с 28.08.2020, пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00).Помимо этого, сельскохозяйственную продукцию также можно будет приобрести на муниципальной ярмарке в Красноглинском районе, пос. Мехзавод, квартал 4, перед д. 9.Данные изменения позволили не только увеличить количество мест, но и расширить географию торговли. Теперь купить продовольственные товары можно в центральной части города и в удаленных уголках.Покупателям будет представлен широкий ассортимент продукции, как местных производителей, так и из других регионов, среди которых республика Марий Эл, Саратовская, Волгоградская и Ульяновская области. Кроме того, своей продукцией, будут торговать и пенсионеры, для них выделят места на безвозмездной основе, передает пресс-служба горадминистрации.