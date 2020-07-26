В Самаре увековечили память выдающегося командира «крылатой пехоты» - Героя Советского Союза Василия Маргелова

348

В истории Воздушно-десантных войск, Вооруженных Сил РФ и всего постсоветского пространства имя Василия Маргелова останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны авторитет и слава войск не только в нашей стране, но и за рубежом.Василий Маргелов командовал десантными войсками более 20 лет, за это время они стали одними из самых мобильных и престижных в боевой структуре Вооруженных сил. Именно под руководством Василия Филипповича была разработана концепция роли ВДВ в современных стратегических операциях.Василий Маргелов инициировал создание и серийное производство средств десантирования, тяжелых парашютных платформ, парашютных систем и тар для десантирования грузов, грузовых и людских парашютов, парашютных приборов.СО тысячью нитей связана с историей создания и развития ВДВ. Именно у нас, в Куйбышеве, 2 августа 1941 года на базе пехотного училища было создано парашютно-десантное училище. Четверо его выпускников стали Героями Советского Союза.Именно наш завод №42 «Имени Масленникова» взял шефство над 157-й стрелковой дивизией, ставшей впоследствии 76-й гвардейской. Кроме того, на Самарском электромеханическом заводе есть музей 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.Бюст Василию Филипповичу Маргелову установлен в рамках реализации проекта «Аллея Славы России» в парке Победы областной столицы.Важно, что работа по увековечиванию памяти Василия Филлиповича продолжится: в сентябре в регионе в его честь будет открыта школа, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.