В Самаре установлен особый противопожарный режим
26 декабря 2019 17:03
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В связи с этим запрещено применять в закрытых помещениях открытый огонь, несертифицированные или неисправные электрические гирлянды и иллюминацию, устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание.
Новогодняя елка должна иметь устойчивое основание и не загромождать эвакуационный выход из помещения. Запрещено украшать елку марлей и ватой, а также другими легковоспламеняющимися украшениями.
Горадминистрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать ограничения, связанные с введением особого противопожарного режима, и правила пожарной безопасности, не допускать применение пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях, а также вблизи них.
Не применяйте нестандартные и самодельные электронагревательные приборы, не используйте поврежденные розетки, не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
Уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы выключены.
Не оставляйте без присмотра малолетних детей.
Телефоны экстренных служб:
- Пожарная охрана – 01, 112, сотовый - 101;
- Скорая помощь – 03, сотовый – 103, передает пресс-служба горадминистрации.
- Аварийная газовая служба – 04, сотовый - 104
- Поисково-спасательная служба городского округа Самара - 930-56-79, 951-12-00, передает пресс-служба горадминистрации.
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