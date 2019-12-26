В Самаре установлен особый противопожарный режим

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С 30 декабря 2019 года по 19 января 2020 года на территории города установлен особый противопожарный режим.В связи с этим запрещено применять в закрытых помещениях открытый огонь, несертифицированные или неисправные электрические гирлянды и иллюминацию, устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание.Новогодняя елка должна иметь устойчивое основание и не загромождать эвакуационный выход из помещения. Запрещено украшать елку марлей и ватой, а также другими легковоспламеняющимися украшениями.Горадминистрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать ограничения, связанные с введением особого противопожарного режима, и правила пожарной безопасности, не допускать применение пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях, а также вблизи них.Не применяйте нестандартные и самодельные электронагревательные приборы, не используйте поврежденные розетки, не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.Уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы выключены.Не оставляйте без присмотра малолетних детей.Телефоны экстренных служб:- Пожарная охрана – 01, 112, сотовый - 101;- Скорая помощь – 03, сотовый – 103, передает пресс-служба горадминистрации.- Аварийная газовая служба – 04, сотовый - 104- Поисково-спасательная служба городского округа Самара - 930-56-79, 951-12-00, передает пресс-служба горадминистрации.