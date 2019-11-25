В Самаре установили памятник первому директору металлургического завода Павлу Мочалову

146

Идея установки памятника в год 110-летия со дня рождения Павла Мочалова принадлежит жителям Кировского района: именно они совместно с членами семьи металлурга, Почетными гражданами и ветеранами завода обратились к Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой оказать содействие в увековечивании памяти человека, который более 50-ти лет жизни посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности нашего региона, разработке передовых технологий и оборудования для обработки алюминия. Павел Петрович не только буквально с нуля построил легендарный завод, но и фактически создал вокруг него целый микрорайон, известный как Металлург:«Павел Петрович сделал очень многое не только для тружеников завода, но и для всех жителей. Темпы строительства жилья, объектов социальной, культурной сферы достигли небывалых высот, и эти традиции поддерживались в дальнейшем руководителями предприятия, – отметил Дмитрий Азаров. – Открытием этого памятника мы восстанавливаем справедливость, отдаем должное нашим великим предкам – людям, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны, нашей промышленности, Самарской области и нашего любимого города».Приветствуя участников мероприятия, Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев, которые принимали участие во всех этапах реализации проекта по установке памятника – от зарождения идеи до выбора лучших эскизов памятника. Особые слова благодарности глава региона адресовал Почетным гражданам Максиму Оводенко и Владимиру Чудайкину:«Благодарю всех вас за память, за гордость, за то, что вы свято чтите светлые подвиги, которые были совершены в нашем городе. Я уверен – это главный залог того, что новые достижения будут прославлять в веках наш город, нашу область, –подчеркнул Губернатор. – Я хочу поблагодарить организаторов, инициативную группу. Конечно, Максима Борисовича Оводенко, Владимира Ивановича Чудайкина, которые возглавили разработку памятника. Во многом благодаря усилиям людей, которые свою душу, свою энергию готовы дарить людям, сегодня мы открываем этот памятник Герою Социалистического Труда Павлу Петровичу Мочалову».Бронзовая фигура, воссоздающая образ Павла Петровича, установлена на площади перед ДК «Металлургов», которая, как и примыкающий к ней бульвар, в этом году была благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Эти общественные пространства выбрали жители в марте этого года в рамках рейтингового голосования.Во время разработки проекта архитекторы и жители сошлись во мнении, что необходимо сохранить бульвар и площадь в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, при этом использовать современные архитектурные решения и увеличить площадь зеленых насаждений. В соответствии с проектом, специалисты демонтировали несанкционированные объекты потребительского рынка, обустроили пешеходную зону, установили дизайнерские скамейки, урны, провели работы по освещению и озеленению территории, передает пресс-служба облправительства.«Сегодня очень интересный исторический момент, который показывает, что наш город Самара ценил, ценит и любит настоящих тружеников, каким был Павел Петрович Мочалов, – сказал Максим Оводенко. – Видите, какой стал проспект Металлургов, какими стали дорожки около домов – город и область выполнили эти работы по благоустройству, а также создали памятник Павлу Петровичу. По поручению Дмитрия Игоревича Елена Владимировна два года с нами занималась проектированием, выбором места и установкой скульптуры».За право стать автором памятника боролись известные российские архитекторы, такие, как Карен Саркисов, Салават Щербаков и Тимофей Королев, Иван Мельников, Николай Куклев и Кристина Цибер. Победитель был определен в рамках конкурса, им стал народный художник РФ Салават Щербаков.«От лица всех родственников хочу высказать слова благодарности всем тем, кто помнит Павла Петровича. Говорю вам как историк: память – это великое дело, – подчеркнул внук Павла Мочалова, ректор Самарского социально-педагогического университета Олег Мочалов. – Большое спасибо за поддержку Правительству Самарской области, администрации города и всем жителям, которые определенное время назад выступили с ходатайством об установке памятника, спасибо, что и меня привлекли к этой работе».По окончании торжественной церемонии Дмитрий Азаров осмотрел ДК «Металлургов», который в этом году был также отремонтирован. Глава региона поблагодарил собственников Дворца культуры за бережное отношение к объекту, за то, что они активно включились в работу по сохранению наследия, которое оставил городу Павел Мочалов.Кроме того, Дмитрий Азаров пообщался с жителями Металлурга и обсудил с ними дальнейшие планы по развитию микрорайона. Глава региона отметил, что договоренности о ремонте тротуара по улице Олимпийской, которые были достигнуты в ходе общения с жителями в сентябре этого года, будут соблюдены. По поручению губернатора объект будет включен в план ремонтных работ на 2020 год, передает пресс-служба облправительства.