В Самаре усилен контроль за дезинфекцией подъездов

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Тема своевременности выполнения управляющими организациями и ТСЖ санитарной обработки в жилых домах стала основной на сегодняшнем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко. Зафиксированы обращения от жителей о невыполнении некоторыми организациями, занимающимися содержание многоквартирных домов, своих обязанностей по дезинфекции контактных поверхностей в помещениях общего пользования.

«Представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК обязаны в ежедневном режиме обрабатывать тактильные поверхности, в том числе поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины. В основном с этой работой управляющие компании справляются, но есть и такие адреса, по которым жалобы от жителей идут периодически. Представители муниципального жилищного контроля Администраций внутригородских районов по таким обращениям выходят на места, и если информация подтверждается, то применяют меры административного воздействия, - рассказал заместитель Главы г. о. Самара - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин.

Напомним, в Самаре в общей сложности более 10 тысяч домов, а это порядка 25 тысяч подъездов, около 8 тысяч кабин лифтов. Все они должны проходить дезинфекцию в ежедневном режиме. Такой регламент закреплен Постановлением Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Самарской области».

Сегодня на общегородское совещание пригласили тех руководителей обслуживающих организаций, к которым возникли вопросы в части санобработки объектов. Первый вице-мэр поручил отработать в течение дня все адреса, по которым поступили обращения от жителей, и впредь не допускать бездействия. Ежедневная дезинфекция в лифтах и подъездах домов должна в обязательном порядке подтверждаться актами выполненных работ, подписанными собственниками помещений в домах. В противном случае невыполнение обязанностей чревато наказанием.

«При выявлении фактов, где управляющая компания либо ТСЖ не оказывает необходимые услуги по санитарной обработке либо выполняет работы ненадлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей», - пояснил заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Мухранов.

Также на совещании Владимир Василенко поднял вопрос обеспечения бесперебойной работы коммунального хозяйства и служб благоустройства в праздничные дни, в том числе своевременной расчистки дорожек к подъездам, а также путей к контейнерным площадкам. Кроме того, обращается внимание на необходимость оперативного вывоза мусора.

«Жители будут отдыхать, количество мусора, соответственно, увеличится. В связи с этим необходимо усилить работу по вывозу отходов с контейнерных площадок - увеличить количество выхода машин в полтора раза, а также взять на контроль сами площадки в части содержания. Это совместная работа Администраций внутригородских районов, управляющих организаций и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», - напомнил Первый заместитель Главы города Владимир Василенко.

Со своей стороны мэрия обращается к гражданам с просьбой не перекрывать подъездные пути к контейнерным зонам, не парковать личный транспорт возле них на длительное время. Мусоровозы должны иметь возможность беспрепятственного подъезда к таким площадкам для своевременного вывоза коммунальных отходов, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации