В Самаре уничтожат контрафакт на 125 миллионов рублей

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Поддельные кроссовки, рюкзаки, часы, спортивные костюмы, футболки, автозапчасти, сумки и многое другое задержали мобильные группы службытаможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни в 2018 и 2019 году. Все товары были маркированы известными брендами: ADIDAS, NIKE,Louis Vuitton, SKODA, Porsche, REEBOK и др. Практически все подделки недобросовестные предприниматели пытались ввести из Республики Казахстан.На основании заявлений правообладателей, которые в свою очередь не давали согласия предпринимателям на использование товарных знаков, должностными лицами Самарской таможни в отношении правонарушителей возбуждены административные дела по ст. 14.10 КоАП России (Незаконное использование товарного знака).Решениями Суда товар признан контрафактным. Организации заплатят денежные штрафы. Товар передан таможенниками для уничтожения, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни