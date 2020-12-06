В Самаре требуют отменить запрет на Деда Мороза

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Такая петиция появилась на портале общественных инициатив.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием пустить Дед Мороза и Снегурочку на новогодние праздники в детские сады в Самаре. Обращение адресовано администрации города и региональным властям.

Автор петиции считает, что в такое тяжелое из-за эпидемиологической ситуации время как раз нельзя лишать детей новогоднего праздника. Дед Мороз же является символом Нового года, поэтому его отсутствие означает и отсутствие праздника, сообщает ПроГородСамара.

При этом автор обращения отмечает, что Дед Мороз может подтвердить отсутствие заражения перед праздником: "Хоть он и в зоне риска (ему же больше 200 лет), тоже может пройти тест и подтвердить своё здоровое состояние".