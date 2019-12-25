В Самаре трамвай с бортовыми номерами 2019-2020 продолжает путешествие по «новогоднему маршруту»

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. Так что выступать перед публикой – дело привычное. Однако в самарском трамвае на радость горожанам исполнительское мастерство демонстрирует впервые. И это при том, что имел непосредственное отношение к электротранспорту – профессиональный путь был связан с «Кировским трамвайным депо». Александр Филиппов в прошлом - начальник депо. А сегодня он присоединился к участникам акции «Новогодний маршрут», инициированной ТТУ Самары.«У меня много добрых воспоминаний о работе в депо. Поэтому на просьбу директора Трамвайно-троллейбусного управления принять участие в креативной акции сразу ответил согласием. К тому же трамвай № 3 с символичными бортовыми номерами 2019-2020 да еще под управлением новогодних персонажей выезжает на праздничный маршрут именно из «Кировского депо». А музыкой я начал заниматься в пять лет. Сейчас у меня пять баянов. Выступления и с самодеятельными ансамблями, и соло мне только в радость. Слушатели всегда благожелательны», - отметил Александр Филиппов.Сегодня, пока Дед-Мороз (он же кондуктор) в пути угощал пассажиров дневного рейса мандаринами и конфетами, а детям дарил игрушки, баянист поднимал настроение новогодним музыкальным репертуаром: исполнял «Три белых коня», «Ой, мороз, мороз», «Зима» и попурри из самых известных праздничных песен. Очередной предновогодний рейс стал музыкальным, а сам трамвай, благодаря ответной реакции пассажиров, - поющим!«Еду домой в час-пик, места в трамвае уже заняты, но с такими веселыми попутчиками не соскучишься, и настроение моментально поднялось. А когда баянист предложил спеть вместе, решила поддержать. Главное же – не то, насколько хорошо мы все поем, а насколько внимательно относятся к пассажирам. Не ожидала такого приятного сюрприза», - поделилась эмоциями жительница Самары Валентина Павлова.«Я три года работаю кондуктором. Форменный жилет сменил на шубу Деда Мороза впервые. Инициативу воспринял с радостью. Дома с семьей вспоминали, какие есть новогодние песни, стихи. Еще в школьные годы постоянно участвовал в художественной самодеятельности. Самое главное – перед Новым годом подарить людям частичку счастья», - рассказал кондуктор «Кировского трамвайного депо» МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Анатолий Румянцев.«Непередаваемые ощущения! Так волнительно, когда ты не просто управляешь трамваем, а еще и в роли Снегурочки, - говорит вагоновожатый «Кировского трамвайного депо» МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Ольга Пруидзе. – Наряд очень нравится, настроение отличное! Однако моя главная миссия – исполнять прямые профессиональные обязанности и следить за дорожной обстановкой».Отметим, что идея настолько пришлась по душе, что в Кировском депо уже два Деда Мороза и две Снегурочки.Кроме того, трамваи, которые планируется задействовать в перевозках в новогоднюю ночь, будут украшены праздничной атрибутикой. Соответствующие работы уже начались в трамвайных депо Самары.«Если обычно в депо работают до двух часов ночи, то в ночь на 1 января продлеваем работу до 04:00 - в расписание движения внесли коррективы. К 01:00 сгруппируем трамваи в районе площади имени Куйбышева и стадиона «Самара Арена», которые будут основными точками притяжения - здесь пройдут самые масштабные новогодние мероприятия», - пояснил директор ТТУ Михаил Ефремов, передает пресс-служба горадминистрации.