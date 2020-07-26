В Самаре стритрейсеры устроили ночной автопробег

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- Это вот что сейчас было? Что за сборище, разбудившее детей по всему району? - подписали пост местные жители.Однако это была спланированная акция. В субботу вечером начался автопробег стритрейсеров. Мероприятие организовали в поддержку легализации проведения соревнований на улицах областного центра. Их отличительным знаком стал хештег #гонкамбыть.Автолюбители проехались от ТЦ "Парк Хаус" до "Вертикали" и назад. Такая поездка вызвала волну негодования среди местных жителей. В социальных сетях самарцы попросили сотрудников Госавтоинспекции найти нарушителей тишины и наказать их рублем.Фото: скриншот видео