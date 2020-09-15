В Самаре стартовали десятые международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

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5 сентября состоялось торжественное открытие десятых юбилейных международных студенческих соревнований в сфере информационной безопасности VolgaCTF, которые являются одними из крупнейших в России. За 10 лет локальные соревнования самарских студентов при поддержке регионального Правительства превратились в международный чемпионат, в котором участвуют команды со всего мира.

Организаторы VolgaCTF — институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи, а также группа независимых специалистов. VolgaCTF проводится в два этапа: отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате (в 2020 году приняли участие более 1250 команд, из них около 200 российских команд) и очный тур, который проводится сейчас в Самаре.

Формат соревнований — традиционный для сферы информационной безопасности – Capture the flag. Участники должны в виртуальном пространстве «похитить» виртуальный флаг у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника в условиях, максимально приближенных к реальным. Вторая составляющая VolgaCTF — конференция. Представители ведущих компаний отрасли, независимые ИБ-специалисты выступают с докладами. С каждым годом конференция становится более насыщенной по количеству и содержанию презентаций.

В этом году формат VolgaCTF будет смешанным: очно участвовать будут только команды из России. В Самаре кроме местных участников ждут участников из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В финал также прошли представители Германии, Австрии, Канады, Тайваня, Италии, Туниса и Португалии. Иностранные финалисты смогут послушать выступления экспертов и сыграть в CTF онлайн. Новый формат связан с ограничениями из-за пандемии коронавируса. От лица военнослужащих в соревнованиях принимают участие представители гостевой команды - научной роты сухопутных войск Министерства обороны РФ.

В торжественном открытии соревнований приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Константин Пресняков, президент Самарского национально-исследовательского университета имени Королева Виктор Сойфер, ректор этого вуза Владимир Богатырев, председатель оргкомитета VolgaCTF Владислав Сергеев, директор по развитию направления “Национальный Киберполигон” (Ростелеком-Солар). Михаил Климов.

Открывая соревнования Константин Пресняков отметил, что в этом году, когда многие сферы деятельности перешли на удаленный режим работы в условиях борьбы с коронавирусом, особенно актуально стоят вопросы информационной безопасности. Несмотря на столь сложное время в регионе активно реализуется нацпроект «Цифровая экономика», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Работа ведется, в том числе, по программам «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики», и начавшиеся в Самаре соревнования способствуют реализации этих программ. «VolgaCTF - одно из крупнейших в России ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Это место встречи активных и целеустремленных молодых специалистов, площадка, где ведущие специалисты из России и из-за рубежа делятся опытом с новым поколением специалистов по информационной безопасности. И мы рады, что подобные соревнования уже стали традиционными для самарской губернии и собирают такое количество участников со всего мира», - заявил он.

Департамент информационных технологий и связи активно поддерживает и проводит всевозможные мероприятия и фестивали в сфере робототехники, программирования, информационной безопасности, в том числе VolgaCTF. Губернатор Дмитрий Азаров в одном из своих посланий дал поручение проводить в Самарской области больше интересных мероприятий для IT-специалистов.

Участников VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствовала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая отметила, что МИД РФ 4 года поддерживает самарское мероприятие. «Проблема международной информационной безопасности в последние годы влияет все больше на политические и бизнес-процессы. В условиях фейковой реальности, информационных войн для государства крайне необходимы подготовленные специалисты, способные бороться с этими негативными явлениями, и самарские соревнования VolgaCTF способствуют подготовке таких кадров», - заявила она, пожелав участникам продуктивной работы.

Победители соревнований VolgaCTF 2020 определятся в пятницу 18 сентября, передает пресс-служба облправительства.