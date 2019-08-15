В Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Мир равных возможностей»

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Премия вручается в шести номинациях: «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательство, производственная и научно-рационализаторская деятельность»; «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт».К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре.Заявки принимаются до 20 сентября 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 63, 3 этаж, каб. 19.К заявлению кандидат должен приложить следующие документы:- копия паспорта;- анкета;- автобиография;- копия справки из бюро МСЭ об установлении инвалидности;- справка о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского округа Самара (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрации);- информация о счете кандидата, открытом в кредитной организации;- копия ИНН;- копии документов, подтверждающих результаты деятельности (грамоты, дипломы), печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.;Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 332-11-03, передает пресс-служба горадминистрации.