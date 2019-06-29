В Самаре стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв»
29 июня 2019 15:21
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В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.
Более полутора тысяч человек из Самарской и Оренбургской областей подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Вместе с Самарой региональный этап проходит в эти выходные еще в четырех городах: Ульяновск, Красноярск, Архангельск и Ставрополь.
Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По его словам, конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт. «Приветствую вас на региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России».
«Проведение очного этапа конкурса в Самарской области для нас большая честь. Это, в том числе, признание действий, которые совершают Губернатор и Правительство региона для того, чтобы вырастить кадровый резерв. Прекрасно, что в стенах Самарского государственного экономического университета сегодня собралось так много молодых, амбициозных, талантливых, замотивированных ребят, готовых и способных придумать что-то принципиально новое и прорывное. Информатизация, цифровые решения — это то, что, способно стать мощным драйвером для развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Уверен, что если не все, то многие проекты, рождённые в рамках конкурса, повысят качество жизни в нашей области, принесут комфорт и благополучие всем жителям региона», — считает Виктор Кудряшов, И.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области
«Администрация Самарской области активно способствует развитию национальной программы «Цифровая экономика» путём модернизации местной инфраструктуры, реформирования работы государственных учреждений и ежегодно выпуская из своих вузов сотни специалистов. От лица организаторов конкурса «Цифровой прорыв» выражаю благодарность всем, кто помогает с организацией и примет участие в самарском хакатоне и надеюсь, что по его итогам мы получим много полезных разработок», — сообщил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».
«Мы с энтузиазмом включились в реализацию проекта «Цифровая экономика». Поэтому для нас большая честь, что конкурс «Цифровой прорыв» проходит именно в Самарском государственном экономическом университете. Это подчеркивает значимость роли вуза в цифровизации экономики. Поздравляю участников с началом регионального этапа конкурса и желаю удачи командам. Я уверена, что сегодняшнее мероприятие пройдет на самом высоком уровне», — отметила Светлана Ашмарина, ректор Самарского государственного экономического университета.
«Во всем мире вектор развития сейчас направлен в сторону информационных технологий. Россия всегда славилась высококлассными специалистами во всех отраслях экономики, и сегодня основная наша цель — взращивание поколения профессиональных кадров в сфере ИТ. Конкурс «Цифровой прорыв» — дает отличную возможность для усиления кадровой мощи нашей страны. Не сомневаюсь, что в ходе хакатона в ближайшие два дня участники смогут полностью раскрыть свои таланты и создать конкурентоспособные проекты, которые совсем скоро найдут масштабное применение в различных сферах», — резюмировал Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской области.
«Благодаря конкурсу Цифровой прорыв региональные власти сформировали ТЗ на разработку прикладных сервисов для решений актуальных задач, а команды молодых специалистов попробовали применить свои умения и навыки в решении задач государственной важности. Очевидно, что подобную практику взаимодействия и наращивания экспертизы с обеих сторон надо продолжать и расширять ее применение», — отметил Антон Немкин, президент Фонда «Цифровая долина Сочи».
«Компания «МегаФон» — это высокотехнологичный бизнес, делающий ставку на инновации. В сотрудничестве с вузами мы ищем молодых специалистов, которые уже сейчас задумываются о карьере в сфере IT, интересуются современными технологиями и хотят влиять на ход их развития. В частности, для создателей самых интересных проектов в рамках конкурса «Цифровой прорыв» МегаФон предусматривает возможность дальнейшего трудоустройства в компании», — сообщил Андрей Криштофович, технический директор Поволжского филиала ПАО «МегаФон».
«МТС стала digital-партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», так как развитие ИТ-сервисов и цифровых продуктов — одно из ключевых направлений нашей деятельности на сегодняшний момент. Для развития инноваций мы активно привлекаем на работу в компанию лучшие IT-кадры, и Самара является одним из стратегически важных для нашего digital-направления регионов. Я надеюсь, что уже в ближайшее время наиболее одарённых и сильных участников «Цифрового прорыва» мы сможем увидеть в рядах наших сотрудников», — сообщила Ирина Кошубина, директор по маркетингу самарского филиала МТС.
Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС» — входят в Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв». Они отберут самые лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.
Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.
20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.
По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».
Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
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