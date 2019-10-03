В Самаре стартовал крупнейший международный экономический форум «Всемирный день халяль» (World Halal Day)

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В открытии деловой части программы форума - Волжского инвестиционного форума (Volga Investment Summit) – приняли участие губернатор Самарской области, основатель и председатель World Halal Day, президент Международной ассоциации исламского бизнеса, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.Открывая форум губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает этот международный бизнес-форум.«Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на Самарской земле, - подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам международного форума. - Я уверен, что вы проведёте здесь время с пользой и удовольствием. Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника. Представители организаций из разных стран мира сегодня смогут представить свои проекты, бизнес и найти партнёров. Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес».Основатель World Halal Day Мохамед Джинна поблагодарил губернатора за тёплый приём и выразил уверенность в том, что проведение форума будетспособствовать развитию индустрии халяль во всей России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в региональную экономику. ПрезидентМеждународной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев выразил уверенность в том, что все приложенные усилия принесут свои положительные плоды. Результатом станет развитие халяльного бизнеса во всем мире.Зампредседателя Правления ПАО «Сбербанк России»передал участникам форума пожелания продуктивной работы от главы банкаи отметил: «Мы находимся на берегу великой реки Волга. Исторически она объединяла различные страны, народы, культуры, религии. Не случайно мы сегодня здесь. Это начало большого пути».В рамках панельной дискуссии саммита «Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения» представители органов власти и бизнеса обсудили вопросы развития мировой экономики. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область готова конкурировать с ведущими товаропроизводителями.«Конкуренция существует во всех секторах экономики - не только российской, но и мировой. Поэтому очень важно повышать уровень конкурентоспособности. Если продукция экспортируется, это свидетельствует о её качестве и компания имеет преимущества. Это даёт толчок для создания, развития и внедрения инноваций, привлечения инвестиций,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В России и Самарской области поддержка экспортно-ориентированных компаний очень значительна. Благодаря федеральным мерам поддержки, в том числе, компенсируются расходы на логистику. На уровне региона мы компенсируем затраты на акселерацию бизнеса».Говоря о самых перспективных направлениях сотрудничества в индустрии халяль, основатель World Halal Day отметил необходимость работы бизнес-сообщества с исламским банкингом. Не менее важную тему, поднял Марат Кабаев, а именно необходимость создания единой модели сертификации продукции по стандартам халяль. «Это одно из главных условий для привлечения инвестиций и выхода на международные рынки»,- подчеркнул Президент МАИБ, передает пресс-служба облправительства.