В Самаре стартовал крупнейший международный экономический форум «Всемирный день халяль» (World Halal Day)
3 октября 2019 17:20
115
В открытии деловой части программы форума - Волжского инвестиционного форума (Volga Investment Summit) – приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.
Открывая форум губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает этот международный бизнес-форум.
«Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на Самарской земле, - подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам международного форума. - Я уверен, что вы проведёте здесь время с пользой и удовольствием. Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника. Представители организаций из разных стран мира сегодня смогут представить свои проекты, бизнес и найти партнёров. Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес».
Основатель World Halal Day Мохамед Джинна поблагодарил губернатора за тёплый приём и выразил уверенность в том, что проведение форума будет
способствовать развитию индустрии халяль во всей России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в региональную экономику. Президент
Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев выразил уверенность в том, что все приложенные усилия принесут свои положительные плоды. Результатом станет развитие халяльного бизнеса во всем мире.
Зампредседателя Правления ПАО «Сбербанк России» Олег Ганеев передал участникам форума пожелания продуктивной работы от главы банка Германа Грефа и отметил: «Мы находимся на берегу великой реки Волга. Исторически она объединяла различные страны, народы, культуры, религии. Не случайно мы сегодня здесь. Это начало большого пути».
В рамках панельной дискуссии саммита «Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения» представители органов власти и бизнеса обсудили вопросы развития мировой экономики. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область готова конкурировать с ведущими товаропроизводителями.
«Конкуренция существует во всех секторах экономики - не только российской, но и мировой. Поэтому очень важно повышать уровень конкурентоспособности. Если продукция экспортируется, это свидетельствует о её качестве и компания имеет преимущества. Это даёт толчок для создания, развития и внедрения инноваций, привлечения инвестиций,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В России и Самарской области поддержка экспортно-ориентированных компаний очень значительна. Благодаря федеральным мерам поддержки, в том числе, компенсируются расходы на логистику. На уровне региона мы компенсируем затраты на акселерацию бизнеса».
Говоря о самых перспективных направлениях сотрудничества в индустрии халяль, основатель World Halal Day отметил необходимость работы бизнес-сообщества с исламским банкингом. Не менее важную тему, поднял Марат Кабаев, а именно необходимость создания единой модели сертификации продукции по стандартам халяль. «Это одно из главных условий для привлечения инвестиций и выхода на международные рынки»,- подчеркнул Президент МАИБ, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 октября 2019 19:04
Отбор проводится в рамках реализации инициативы «100 лидеров развития социальной сферы». Социум
57
3 октября 2019 18:52
Самарская область отметила этот праздник фестивалем «Активное долголетие», который состоялся на площадке спорткомплекса «МТЛ-Арена». Социум
57
3 октября 2019 17:45
Где будут представлены работы самарских живописцев Владимира Булекова (1931- 2015), Виктора Новокрещенова (1950–2010) и Валерия Искварина. Социум
79
Здравоохранение
3 октября 2019 19:09
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти. Здравоохранение
59
3 октября 2019 17:24Ортезы для коррекции осанки
Миллионы девочек и мальчиков мечтают об идеально ровной осанке. Здравоохранение
14
3 октября 2019 09:45
Она консолидирует участников федерального проекта. Здравоохранение
357
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14476
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14424
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14441
Туризм
2 октября 2019 09:12
В этих городах в октябре туристы смогут посетить фестивали и праздники. Туризм
221
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
279
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
422
Образование
3 октября 2019 19:16
В первый день работы состоялась панельная дискуссия, посвященная центрам компетенции Национальной технологической инициативы в реализации программ... Образование
49
3 октября 2019 14:34
Все учебные классы оборудованы новым мультимедийным оборудованием, которое отвечает всем современным требованиям. Образование
256
3 октября 2019 10:37
Университет вошел в число победителей флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Образование
168
Культура
3 октября 2019 12:46
В проекте примут участие 37 муниципальных образований Самарской области, а это более 5000 человек. Культура
147
3 октября 2019 09:57
Суперфинал проходит на Красной площади в Москве. Культура
164
2 октября 2019 13:23
Вход на мероприятие свободный. Культура
369
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15175
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
83
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
166
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
154
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
193
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
267
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
490
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
491
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
658
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
474
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1214
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
864
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1124
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1311
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
734
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2595
Мероприятия