В Самаре стартовал «ВолгаФест-2020»

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Четыре года подряд фестиваль «ВолгаФест» проходил в Самаре в начале лета. В этом году организаторы готовили к пятому юбилейному фестивалю масштабный проект, но пока решили перенести его реализацию на следующий год, не отказавшись при этом от намерения провести полюбившееся горожанам мероприятие на набережной.«Для нас очень необычно, что «ВолгаФест» проходит не в начале лета, а закрывает сезон. Это совсем другая атмосфера. И тем не менее, нам кажется, мы смогли создать формат, который будет интересен публике», - поделился руководитель, продюсер фестиваля Михаил Савченко. Темой «ВолгаФеста» в этом году стали «Короткие дистанции». Это теме будет посвящена паблик-арт программа, созданная совместно с творческим объединением «АРТМОССФЕРА», организатором крупнейших в России биеннале уличного искусства.«Мы провели конкурс, предложив художникам поразмышлять на тему коротких и длинных дистанций в нашей жизни, и получили более 90 проектов, присланных со всей страны. Лучшие арт-объекты будут представлены на набережной», - сообщил Михаил Савченко.Сложно представить «ВолгаФест» без шоу воздушных змеев. В этом году организаторы не стали нарушать традицию: в небо над Самарой поднимутся воздушные змеи в форме огромных драконов, турбин, призраков. Пляж будет украшен садами из развевающихся на ветру флажков и ленточек, а на площадке пройдет мастер-класс, где все желающие смогут смастерить воздушного змеясвоими руками.«ВолгаФест» - это уникальная традиция и одно из значимых событий в культурной жизни не только Поволжья, но и всей страны, привлекающее в Самару туристов из других регионов и стран. В этом году, и это особенно приятно, на фестивале ожидаются выступления молодых артистов–молодежная концертная программа «Культурный вызов» - участников Губернского общественного проекта «Культурное сердце России», - отметил министр культуры Самарской области Борис Илларионов.Одним из новшеств станет то, что мероприятия будут идти целую неделю. «Пять закатов» - так называется одна из программ ярмарки культурных проектов, в рамках которой каждый вечер, с понедельника по пятницу, будут проходить концерты и театральные постановки. Параллельно участники мероприятия смогут наблюдать за процессом возведения арт-объектов.Ярким завершением «ВолгаФеста-2020» станет маппинг-шоу «Свет на коротких дистанциях» на монументе Ладья, в создании которого сможет принять участие каждый. В течение выходных на специальном интерактивном столе можно будет создать свои рисунки, из которых в темное время суток будет собрана 3D-проекция на Ладью. И конечно, будет созданное профессиональными художниками шоу, которое будет проецироваться на одном из главных символов нашего города, передает пресс-служба облправительства.