В Самаре создана рабочая группа по сохранению и развитию наследия Чемпионата мира по футболу

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«Дмитрий Игоревич, по вашему поручению запущена работа по разработке перспективного плана по сохранению и дальнейшему использованию тех объектов, которые были созданы к Чемпионату мира по футболу. Создана рабочая группа, в которую вошли главы всех девяти районов города и отраслевых департаментов. Решение ряда вопросов требуем межведомственного взаимодействия, в том числе, с областными министерствами. В связи с этим принято решение провести расширенное совещание, на которое мы приглашаем представителей профильных министерств», –сказала глава Самары.Напомним, что задачу составить четкую программу дальнейшей эксплуатации, содержания и модернизации объектов улично-дорожной сети, общественных пространств и инфраструктурный объектов Дмитрий Азаров поставил перед Еленой Лапушкиной на прошлой неделе во время встречи, посвященной благоустройству областной столицы. Тогда же Глава региона поручил разработать решения и по тем временным мерам, которые принимались в преддверии ЧМ для обеспечения безопасности гостей.Дмитрий Азаров поручил представителям министерств в обязательном порядке подключиться к работе группы. «Та большая работа, которая была проведена к Чемпионату мира по футболу, в основном остановилась в том виде, в котором она была по состоянию на 1 июня прошлого года. Необходимо принять концептуальные решения, план работ по сохранению и развитию наследия, – подчеркнул Глава региона. – Коллеги, мы ведем работу, в том числе, и по присвоению Самаре статуса исторического поселения. Это создаст дополнительный механизм финансирования исторической части города, привлечет средства банка реконструкции и развития БРИКС. Мы должны уже сейчас думать о том, что предложить к финансированию в рамках этой программы. В рамках группы, которую вы создали, этот вопрос необходимо проработать», – отметил Глава региона.На совещании также был поднят вопрос о судьбе одного из знаковых туристических мест города – вертолетной площадки в пос. Управленческий.Губернатор поручил Елене Лапушкиной совместно с региональным Правительством проработать новую концепцию вертолетной площадки, а также определить источники финансирования на проведение работ. В качестве одного из вариантов было предложено вынести этот объект на рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».«Знаковое место, высокий туристический потенциал, но что подъезды к нему, что сама территория, находятся не в том виде, в котором они должны быть. Эту площадку необходимо привести в порядок», – отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства