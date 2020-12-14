В Самаре сотрудники Росгвардии приняли у подшефных ребят Клятву юнармейца

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В Самаре сотрудники Управления вневедомственной охраны приняли участие в торжественной церемонии приведения подшефных школьников к клятве юнармейца. Мероприятие состоялось в средней школе №109 г.о. Самара – в ней действует юнармейский отряд «Ночной дозор».

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии Дмитрий Ганичкин дал команду приступить к проведению торжественной церемонии. Школьники поклялись стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России. После окончания ритуала полковник полиции Ганичкин вручил ребятам личные книжки юнармейцев.

«Замечательно, что у нас есть возможность передавать опыт, накопленный поколениями стражей правопорядка, нынешним мальчишкам девчонкам. Отрадно, что они стремятся вырасти верными традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки – а мы постараемся им в этом помочь» - подвел итоги мероприятия начальник Управления вневедомственной охраны Дмитрий Ганичкин.

Кроме того, полковник полиции передал в дар юнармейцам элементы экипировки, с которой сотрудники вневедомственной охраны патрулировали самарские улицы. Она пригодится ребятам во время проведения военно-спортивных игр, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области