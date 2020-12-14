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В Самаре сотрудники Росгвардии приняли у подшефных ребят Клятву юнармейца

14 декабря 2020 15:37
142
Мероприятие состоялось в средней школе №109 Самары – в ней действует юнармейский отряд «Ночной дозор».

В Самаре сотрудники Управления вневедомственной охраны приняли участие в торжественной церемонии приведения подшефных школьников к клятве юнармейца. Мероприятие состоялось в средней школе №109 г.о. Самара – в ней действует юнармейский отряд «Ночной дозор».

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии Дмитрий Ганичкин  дал команду приступить к проведению торжественной церемонии. Школьники поклялись стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России. После окончания ритуала полковник полиции Ганичкин вручил ребятам личные книжки юнармейцев.

«Замечательно, что у нас есть возможность передавать опыт, накопленный поколениями стражей правопорядка, нынешним мальчишкам девчонкам. Отрадно, что они стремятся вырасти верными традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки – а мы постараемся им в этом помочь» - подвел итоги мероприятия начальник Управления вневедомственной охраны Дмитрий Ганичкин.

Кроме того, полковник полиции передал в дар юнармейцам элементы экипировки, с которой сотрудники вневедомственной охраны патрулировали самарские улицы. Она пригодится ребятам во время проведения военно-спортивных игр, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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Дмитрий Азаров поручил со следующего года передавать квартиры детям-сиротам не позднее 1 октября
По итогам прошлого года Самарская область находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа... Политика региона
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Самарских студентов-добровольцев поблагодарили за активное участие в сборе денег и продуктовых наборов нуждающимся в период острой фазы пандемии.
14 декабря 2020  17:21 
При Представительстве Самарской области состоялось заседание Молодежного совета 
Самарских студентов-добровольцев поблагодарили за активное участие в сборе денег и продуктовых наборов нуждающимся в период острой фазы пандемии. Социум
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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Объем жилищных кредитов, выданных с начала года  Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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