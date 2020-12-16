В Самаре сотрудники Росгвардии отмечены благодарностями полномочного представителя Президента Российской Федерации

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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось вручение благодарностей полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Благодарственные письма сотрудникам и военнослужащим вручил федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

Федеральный инспектор от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО поблагодарил росгвардейцев за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка. Он также отметил, что подразделения Росгвардии, участвующие в обеспечении общественной безопасности на территории региона, выполнили поставленные задачи максимально четко и слаженно, в строгом соответствии с законом.

«Пользуясь представленной возможностью, хотел бы поздравить весь личный состав Управления Росгвардии по Самарской области с наступающими новогодними праздниками, - сказал Михаил Анатольевич. - Отдельно хотелось бы поздравить награжденных и пожелать всем, чтобы каждое ваше служебное задание и командировка заканчивались благополучно, а дома вас согревало тепло домашнего очага».