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В Самаре в рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарского края» откроют мемориальные доски на домах № 40 и № 72 по улице14 ноября 2019 года в Самаре состоятся церемонии открытия двух мемориальных досок на улице Ленинградская:- на доме № 72, в котором жил Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР, главный геолог объединения «Куйбышевнефть» Ахмед Нурмухамедович Мустафинов;- на доме № 40, где в 20-е годы прошлого столетия работал клуб Национальных меньшинств губернского комитета ВКП(б).Открытие мемориальных досок состоится в рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарского края», который Самарская областная татарская национально-культурная автономия реализует уже несколько лет при финансовой поддержке Правительства Республики Татарстан. Цель проекта – изучение вклада представителей татарского народа в социально-экономическое и культурное развитие региона и установка мемориальных сооружений, связанных с национальной историей Самары. Инициатор данного проекта – историк-краевед Шамиль Галимов.Программой проведения церемонии заявлено следующее.В 14:00 начнется мероприятие по адресу: Самара, ул. Ленинградская, 72. Выступят представители городской Администрации, исполкома СОТНКА, научной общественности, нефтегазовой отрасли. Также из г. Москва на церемонию прибудет Руфат Мустафинов - сын Героя Социалистического Труда. Непосредственно открытие мемориальной доски в честь Ахмеда Нурмухамедовича Мустафинова запланировано в 14:25 – 14:30.В 15:00 начнется мероприятие по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, 40. С приветственным словом к собравшимся обратятся председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области муфтий Талип-хазрат Яруллин, представители областной Администрации, Дома дружбы народов, научной общественности, руководители национально-культурных объединений. Мемориальную доску о деятельности клуба Национальных меньшинств губернского комитета ВКП(б) откроют в 15:30, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци