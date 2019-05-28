В Самаре состоялся круглый стол, посвященный безопасности детей в дни школьных каникул
28 мая 2019 17:32
47
В ходе встречи Елена Чернега отметила, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в оздоровительных учреждениях.
До начала летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях были созданы добровольные пожарные дружины, проведены все необходимые противоэпидемиологические и противопожарные мероприятия. Сотрудники детских образовательных учреждений прошли соответствующие инструктажи.
«В настоящее время все загородные лагеря оборудованы системами видеонаблюдения, громкоговорящей связи, кнопками экстренного вызова полиции, а также телефонной связью. Кроме того, круглосуточная охрана учреждений будет обеспечена силами лицензированных частных охранных предприятий. Также кнопками экстренного вызова полиции и системой видеонаблюдения оборудованы учреждения, на базе которых будут функционировать пришкольные лагеря. По периметру лагерей установлены ограждения, обеспечено освещение территорий», - отметила Елена Чернега.
Александр Дерябин напомнил, что в этом году на территории городского округа Самара началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одной из задач которого является сокращение к 2024 году в два раза количества мест дорожно-транспортных происшествий и в три с половиной раза показателя уровня смертности на дорогах. По словам заместителя начальника ОГИБДД У МВД России по городу Самаре, в настоящее время в городе наблюдается тенденция снижения уровня травматизма.
Большое внимание в период школьных каникул уделяется проведению специальных мероприятий, направленных на профилактику негативных зависимостей, изучение основ безопасности. В связи с этим для детей и подростков, посещающих пришкольные лагеря, пройдет «Неделя безопасности».
Все ребята, в том числе находящиеся в загородных оздоровительных центрах, смогут принять участие в таких мероприятиях по изучению правил поведения на дороге, как «Единый день безопасности дорожного движения», «Каникулы с ПДД!» и др.
В свою очередь, Ольга Блохина заметила, что в период летних каникул профильным ведомством запланирован ряд таких профилактических мероприятий, как «Внимание дети!», «Юный велосипедист», а также определенный ряд мероприятий, направленный на внимание пешеходов: «Внимание зебра!», «Внимание пешеход!» и др. Кроме того, в этот период сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми профилактические беседы по правилам дорожного движения.
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков будут проведены акции «Самара без наркотиков!», «Зарядка от нас – здоровье для вас!».
«1 июня 2019 года в детских оздоровительных лагерях стартует акция «Научись плавать!», в ходе которой квалифицированные специалисты расскажут детям о правилах безопасного поведения на воде и оказанию первой помощи пострадавшим», - рассказала Анна Третьякова.
Остается добавить, что всего в этом году в Самаре запланировано открытие 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, семи загородных лагерей - центры «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», а также двух палаточных лагерей: «Молодежная планета» в Волжском районе в центре «Союз» и в Куйбышевском районе около территории центра «Юность», передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 мая 2019 17:32
Большое внимание в период школьных каникул уделяется проведению специальных мероприятий, направленных на профилактику негативных зависимостей, изучение основ... Социум
45
28 мая 2019 17:02
Макет был воспроизведен собственноручно осужденным, отбывающим наказание в КП-1, который в течении года ежедневно шел к поставленной цели. Социум
47
28 мая 2019 16:33
В переводе с чувашского Акатуй – «свадьба плуга и земли». С древних времен после окончания посевных работ чуваши отмечают этот земледельческий... Социум
67
Здравоохранение
28 мая 2019 16:16
Специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом... Здравоохранение
79
28 мая 2019 13:48
Она включала в себя бесплатную консультацию онколога-дерматолога. Здравоохранение
139
28 мая 2019 13:22
В Самаре разработана первая российская система хирургической навигации AUTOPLAN. Здравоохранение
130
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13770
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13852
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14089
Туризм
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
24
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
242
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13847
Образование
27 мая 2019 16:33
Инновационная разработка медицинского вуза передана в серийное производство госкорпорации. Образование
305
27 мая 2019 15:35
Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в... Образование
256
27 мая 2019 14:25
Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины. Образование
283
Культура
28 мая 2019 13:15
Итоги конкурса подведут 5 августа. Культура
133
27 мая 2019 10:52
Здание возведут на территории одного из скверов города. Культура
195
24 мая 2019 10:58
Вход свободный. Культура
203
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14562
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14170
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
830
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1307
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
309
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
583
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
600
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15013
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
608
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
653
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
447
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
557
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
491
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
921
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
845
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
778
Мероприятия