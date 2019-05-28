В Самаре состоялся круглый стол, посвященный безопасности детей в дни школьных каникул

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Сегодня, 28 мая, в пресс-центре «Самарской газеты» состоялся круглый стол, посвященный безопасности детей в дни школьных каникул. В обсуждении актуальных вопросов организации летнего отдыха детей и подростков приняли участие заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара, заместитель начальника ОГИБДД У МВД России по городу Самаре, майор полиции, заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской областиВ ходе встречи Елена Чернега отметила, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в оздоровительных учреждениях.До начала летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях были созданы добровольные пожарные дружины, проведены все необходимые противоэпидемиологические и противопожарные мероприятия. Сотрудники детских образовательных учреждений прошли соответствующие инструктажи.«В настоящее время все загородные лагеря оборудованы системами видеонаблюдения, громкоговорящей связи, кнопками экстренного вызова полиции, а также телефонной связью. Кроме того, круглосуточная охрана учреждений будет обеспечена силами лицензированных частных охранных предприятий. Также кнопками экстренного вызова полиции и системой видеонаблюдения оборудованы учреждения, на базе которых будут функционировать пришкольные лагеря. По периметру лагерей установлены ограждения, обеспечено освещение территорий», - отметила Елена Чернега.Александр Дерябин напомнил, что в этом году на территории городского округа Самара началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одной из задач которого является сокращение к 2024 году в два раза количества мест дорожно-транспортных происшествий и в три с половиной раза показателя уровня смертности на дорогах. По словам заместителя начальника ОГИБДД У МВД России по городу Самаре, в настоящее время в городе наблюдается тенденция снижения уровня травматизма.Большое внимание в период школьных каникул уделяется проведению специальных мероприятий, направленных на профилактику негативных зависимостей, изучение основ безопасности. В связи с этим для детей и подростков, посещающих пришкольные лагеря, пройдет «Неделя безопасности».Все ребята, в том числе находящиеся в загородных оздоровительных центрах, смогут принять участие в таких мероприятиях по изучению правил поведения на дороге, как «Единый день безопасности дорожного движения», «Каникулы с ПДД!» и др.В свою очередь, Ольга Блохина заметила, что в период летних каникул профильным ведомством запланирован ряд таких профилактических мероприятий, как «Внимание дети!», «Юный велосипедист», а также определенный ряд мероприятий, направленный на внимание пешеходов: «Внимание зебра!», «Внимание пешеход!» и др. Кроме того, в этот период сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми профилактические беседы по правилам дорожного движения.К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков будут проведены акции «Самара без наркотиков!», «Зарядка от нас – здоровье для вас!».«1 июня 2019 года в детских оздоровительных лагерях стартует акция «Научись плавать!», в ходе которой квалифицированные специалисты расскажут детям о правилах безопасного поведения на воде и оказанию первой помощи пострадавшим», - рассказала Анна Третьякова.Остается добавить, что всего в этом году в Самаре запланировано открытие 185 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, семи загородных лагерей - центры «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», а также двух палаточных лагерей: «Молодежная планета» в Волжском районе в центре «Союз» и в Куйбышевском районе около территории центра «Юность», передает пресс-служба горадминистрации.