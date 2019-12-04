В Самаре состоялся казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!

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В журналистском конкурсе «Казачество Самарской области 2019» приняли участие более 50 печатных и электронных средств массовой информации – как общероссийских, так и региональных. Конкурсной комиссией было отобрано около 100 различных публикаций о самарском казачестве.Конкурс проводился по восьми номинациям: лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных иностранных и федеральных средствах массовой информации; лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных региональных средствах массовой информации; лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации городских округов; лучшая публикация о казачестве Самарской области впечатных средствах массовой информации сельских муниципальных районов; лучшая публикация о казачестве Самарской области в телевизионных передачах; лучшая публикация о казачестве Самарской области в радиопередачах; лучшая публикация о казачестве Самарской области на интернет-порталах и сайтах; лучшая публикация о казачестве Самарской области в интернете в социальных сетях, блогах и живых журналах.По итогам конкурса комиссией были определены победители, а также вторые и третьи призёры.Всем победителям конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019» были вручены дипломы и памятные подарки.Среди победителей конкурса: корреспонденты Ольга Казакова (журнал «Самарские судьбы»), Ольга Горбунова (газета «Трудовая жизнь», Кинель-Черкассы), Наталья Соколова (газета «Волжские вести в субботу», г. Сызрань), Дарья Зотова (ТК «Губерния»), Елена Чернявская («САМАРА-ГИС»), блогер Павел Фролов и сызранская телекомпания «КТВ-Луч».С праздником собравшихся поздравили Председатель Совета Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Ассамблея народов Самарской области», атаман Самарской казачьей общественной региональной организации «Самарское казачье землячество», казачий полковник Юрий Еругин; настоятель Кирилло-Мефодиевского собора Самары, священник Самарского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества, протоиерей отец Сергий Гусельников; директор государственного казённого учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» Игорь Буров, директор Самарского казачьего кадетского корпуса Александр Рябов и другие.Для гостей и участников мероприятия была организована самарская городская выставка творческих работ «Юные художники о Самаре и казачестве», выставка фотографий по истории возрождения самарского казачества в 1990-ые годы ХХ века, а также выступление духового оркестра, выставки-продажи казачьей формы, книг, атрибутики и оружия, выставка женского рукоделия, угощение.Казачий праздник заверщился концертом, в котором приняли участие народный ансамбль русской песни «Россы», ансамбли детского образцового хореографического объединения «Диво», фольклорный ансамбль «Ажина» и группа франкировщиков из Самарского казачьего кадетского корпуса, а также ансамбль народной песни «Родничок» из детской школы искусств № 14 городского округа Самара, передает пресс-служба облправительства.