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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоялся фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»

16 сентября 2019 14:38
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Более 20 представителей самарского стрит-фуда знакомили всех желающих с кулинарными трендами, раскрывали секреты избранных рецептов и представляли свою популярную еду.
В пятницу, 13 сентября, при участии Правительства Самарской области, министерства промышленности и торговли Самарской области, Ассоциации рестораторов Самары состоялся фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов».

На площадке ТЦ «МЕГА» более 20 представителей самарского стрит-фуда знакомили всех желающих с кулинарными трендами, раскрывали секреты избранных рецептов и представляли свою популярную еду: барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячую пиццу и супердесерты.

Гостям праздника представилась возможность примерить на себя роль настоящего гурмана, пройдя бесплатный курс в Школе дегустатора, поучаствовать в семейной кулинарной эстафете, научиться готовить новые блюда на мастер-классах.

Мероприятие посетил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов: «Сегодняшний фестиваль – это хорошая площадка для того, чтобы показать продукцию лучших самарских производителей, в том числе тех, которые получили региональный товарный знак «Самарский продукт».

Он отметил, что инициатором самарской символики стал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который поставил задачу продвигать региональные товары, повышать потребительский патриотизм, оказывая тем самым помощь малым производителям региона.

На фестивале символика «Самарский продукт» была присвоена еще двум самарским производителям. Это ООО «Партнер» и глава КФХ Росткова Л.А.

Отметим, что всего за 8 месяцев существования проекта разрешение на использование товарного знака получили более 60 организаций, а это более 1000 наименований самарской конкурентоспособной продукции, охватывающей широкий спектр от продуктов питания до сельскохозяйственной техники, передает пресс-служба облправительства.
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