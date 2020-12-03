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В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний». В мероприятии приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Ёлку украсили новогодними открытками с желаниями маленьких самарцев, которые проживают в социальных учреждениях города.

В этом году акцией планируют охватить 500 детей-сирот. Исполнить желание ребёнка может любой житель города. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара по адресу ул. Куйбышева, 44 и снять с ёлки желаний открытку.

В этом году формат вручения подарков изменился. Учитывая неблагоприятную социально-эпидемиологическую обстановку, доступ в детские учреждения ограничен. В связи с этим подарок необходимо привезти в учреждение, в котором проживает ребенок, и передать администрации для вручения, сообщает Самара-ГИС.