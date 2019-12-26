В Самаре состоялась ёлка для талантливых детей

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Поздравление Деда Мороза, выступление артистов, мастер-классы, фотозона и театрализованное представление создавали праздничную атмосферу для ребят.«Желаю вам много добрых друзей, радостных улыбок, чтобы вы всегда мечтали и фантазировали. Верьте, что волшебство бывает и чудеса случаются. Стремитесь достигать своих целей и знайте, что у вас обязательно все получится!» - поздравила детей Елена Лапушкина. Глава города отметила, что в Самаре проживают очень умные, красивые и талантливые ребята.Счастья, здоровья, благополучия и новогоднего настроения пожелал председатель Самарской городской Думы Алексей Дегтев.Ёлка для ребят стала настоящим новогодним сюрпризом и подарила яркие впечатления и эмоции, передает пресс-служба горадминистрации.