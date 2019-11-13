В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»

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Организаторами мероприятия являются: Союз Архитекторов России (САР), Управление Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области (УГООКН), Академия строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета (АСА СамГТУ) и другие.В программе мероприятий: выставка самарских проектов на фестивале «Архитектурное наследие 2019» - вернисаж выставки проектов по сохранениюархитектурного наследия губернии – итоги участия региона во II всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Казани в мае 2019 года; презентация альбома-путеводителя «Второе дыхание города».Книги «Второе дыхание города» - это альбом-путеводитель по самарским объектам архитектурного наследия, которым специалисты реставрационно-строительной отрасли за последние годы вернули «былую роскошь», восстановив первозданный образ. Издание предназначено для широкой общественности, послужит архитектурным гидом для гостей и жителей губернии, будет способствовать развитию Самары, как «города-музея» под открытым небом, передает пресс-служба облправительства.