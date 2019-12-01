В Самаре состоится творческая встреча с художественным руководителем Самарской филармонии Михаилом Щербаковым

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Как научиться слушать, слышать и чувствовать творения великих композиторов, как прийти к пониманию классических музыкальных произведений, и почему нам это необходимо? Лучший способ ответить на эти вопросы – поговорить о классической музыке с человеком, который посвятил себя этому виду искусства и продолжает жить им. В этой роли и выступит Михаил Александрович Щербаков.«Этой встречей мы завершаем музыкально-выставочный проект года «Международный конкурс им. П.И. Чайковского: история, имена, открытия». Беседа сМихаилом Александровичем коснется в первую очередь его творческой биографии и деятельности в Самарской филармонии, – рассказала заведующая отделом искусств СОУНБ Ирина Загорулько. – Встреча пройдёт в форме диалога, приглашаем наших гостей к активному участию».Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.