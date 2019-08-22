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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится торжественное открытие памятника Петру Алабину

22 августа 2019 17:43
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25 августа в 18:00 на пересечении ул. Красноармейской и ул. М. Горького.
25 августа в 18:00 на пересечении ул. Красноармейской и ул. М. Горького состоится торжественное открытие памятника П.В. Алабину.

В год 195-летия со дня рождения Петра Владимировича Алабина в Самаре установлен памятник созданный авторским коллективом, в который вошли скульптор Карен Саркисов и архитектор Алексей Янков. Напомним, скульптор Карэн Саркисов создал узнаваемый символ нашего города — памятник князю Григорию Засекину, установленный на набережной Волги.

Высота скульптуры Петра Владимировича Алабина составляет около трех метров, фигура отлита из бронзы. Конкурс на лучшее архитектурно – скульптурное решение проекта был проведен в 2016 году. Памятник детально передает образ и характер человека, который внес огромный вклад в развитие Самары.

В воскресенье, 25 августа Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина предлагает посетить экскурсионную программу "Перекрестки самарской истории" на основной экспозиции музея с рассказом о Петре Владимировиче и показом небольшого видеофильма. Запись на экскурсию по телефону: 333-64-23, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистраци
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