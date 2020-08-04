В Самаре состоится прием граждан прокурором города

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Обращаем внимание на то, что прием будет вестись по вышеуказанному адресу в порядке очередности.Прием организуется прокуратурой города Самара в соответствии с утвержденным на второе полугодие графиком выездных приемов и во исполнение п. 5.15 приказа прокуратуры Самарской области от 24.04.2020 № 60 «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в прокуратуре Самарской области».Все обращения будут зарегистрированы прокуратурой города и рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, передает пресс-служба горадминистрации.