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В Самаре состоится прием граждан прокурором города

4 августа 2020 19:17
215
Все обращения будут зарегистрированы прокуратурой города и рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.
5 августа, с 10:00 до 12:00, в прокуратуре Ленинского района Самары (улица Красноармейская, 32) прокурором города Никитой Зубко будет проведен прием граждан.

Обращаем внимание на то, что прием будет вестись по вышеуказанному адресу в порядке очередности.

Прием организуется прокуратурой города Самара в соответствии с утвержденным на второе полугодие графиком выездных приемов и во исполнение п. 5.15 приказа прокуратуры Самарской области от 24.04.2020 № 60 «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в прокуратуре Самарской области».

Все обращения будут зарегистрированы прокуратурой города и рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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