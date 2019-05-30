В Самаре состоится открытие сезона летних концертов духового оркестра

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1 июня в 18.00 в летнем театре Струковского сада (ул. Красноармейская, 2а) выступит Муниципальный духовой оркестр, открыв тем самым летний концертный сезон «Премьеры и ретро». В исполнении оркестра и группы «Джаз-Вояж» прозвучат популярные произведения таких известных композиторов, как Матвей Блантер, Дюк Элингтон, Джон Леннон и Пол Маккартни, Тото Кутуньо, Франс Лей, Виктор Лебедев.Каждые выходные, вплоть до конца августа духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа «Джаз-Вояж» под руководством Андрея Беспалова будут давать представления не только в Струковском саду, но и на набережной реки Волга (Ярмарочный спуск), а также в парках «50-летия Октября» и «Победы».Концерты духового оркестра в парках города имеют давнюю историю. В конце 19 века по просьбе гласных Думы и по распоряжению военного командования они играли в Струковском саду. Это были специально подготовленные концертные программы, аранжированные для духового оркестра и состоящие из увертюр, вальсов и полек И. Штрауса и его современников.Приглашаем жителей и гостей города к посещению концертов, передает пресс-служба горадминистрации.