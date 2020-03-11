В Самаре состоится мастер-класс для детей и взрослых по росписи декоративных досок
11 марта 2020 16:33
75
Встреча предваряет одноименную этнографическую выставку, которая открывается в музее в апреле и будет посвящена изделиям из дерева.
Посетители встречи смогут сами принять участие в формировании выставки. Всё чаще в музейном пространстве мы сталкиваемся с таким понятием, как «культура участия». Этот феномен позволяет превратиться из культурного потребителя в активного участника. На встрече 21 марта пройдёт мастер-класс по росписи декоративных досок, которые станут экспонатами выставки «Тёплое ремесло», а после закрытия вернутся к своим авторам.
Каждому, кто приложит руку к созданию выставки, будет вручен диплом участника. Встреча рассчитана на широкий круг посетителей: к участию приглашают и детей, и взрослых.
Сотрудники музея также расскажут, какие интересные события, встречи, мастер-классы будут проходить в рамках работы выставки «Тёплое ремесло». Презентация проводится на площадке фондовой этнографической выставки «Хлебосольная встреча».
Посещение мастер-класса — по предварительной записи, передает пресс-служба минкульта СО.
Фото: пресс-служба минкульта СО
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 марта 2020 17:35
Игра с Молдавией пройдёт на пустом стадионе. Социум
44
11 марта 2020 17:28
Художник расписывал стены вместе со своими учениками в период с 1508 по 1517 годы. Социум
54
11 марта 2020 17:07
Для этого организован специальный сайт. Социум
71
Здравоохранение
11 марта 2020 14:39
Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта. Здравоохранение
120
11 марта 2020 13:16
Такие меры введут из-за гриппа и ОРВИ. Здравоохранение
156
11 марта 2020 09:38
Зараженные коронавирусом выявлены обнаружены во всех странах Евросоюза. Здравоохранение
158
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
892
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
518
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15438
Туризм
11 марта 2020 13:52
Наблюдать за гостями региона будут через сотовых операторов с помощью Big Data. Туризм
141
10 марта 2020 18:56
Эта ведущая туристическая выставка, представляющая все регионы России, является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка. Туризм
311
10 марта 2020 18:23
Можно проголосовать за Самарскую область. Туризм
293
Образование
11 марта 2020 12:53
Сейчас в Доме представлены четыре образовательных проекта. Образование
143
10 марта 2020 11:49
Занятия бесплатные. Образование
247
7 марта 2020 19:46
Среди россиян, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма, – 24 представителя... Образование
893
Культура
11 марта 2020 14:48
Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в новой постановке лауреата «Золотой маски» Филиппа Разенкова. Культура
125
11 марта 2020 10:02
В эти дни самарцы смогут приобщиться к французской культуре. Культура
156
10 марта 2020 19:08
Для зрителей вход свободный. Культура
376
Мир домашних животных
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
82
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
185
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
217
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
211
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
185
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
206
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
943
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
538
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
864
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1136
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3146
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1439
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
867
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
570
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
893
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
904
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1504
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2004
Мероприятия