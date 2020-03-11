В Самаре состоится мастер-класс для детей и взрослых по росписи декоративных досок

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Встреча предваряет одноименную этнографическую выставку, которая открывается в музее в апреле и будет посвящена изделиям из дерева.Посетители встречи смогут сами принять участие в формировании выставки. Всё чаще в музейном пространстве мы сталкиваемся с таким понятием, как «культура участия». Этот феномен позволяет превратиться из культурного потребителя в активного участника. На встрече 21 марта пройдёт мастер-класс по росписи декоративных досок, которые станут экспонатами выставки «Тёплое ремесло», а после закрытия вернутся к своим авторам.Каждому, кто приложит руку к созданию выставки, будет вручен диплом участника. Встреча рассчитана на широкий круг посетителей: к участию приглашают и детей, и взрослых.Сотрудники музея также расскажут, какие интересные события, встречи, мастер-классы будут проходить в рамках работы выставки «Тёплое ремесло». Презентация проводится на площадке фондовой этнографической выставки «Хлебосольная встреча».Посещение мастер-класса — по предварительной записи, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО