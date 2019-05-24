В Самаре состоится гала-концерта и награждение победителей регионального фестиваля «Творчество. Успех. Радость!»

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28 мая в 12.00 во дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина (г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 94) состоится Гала-концерт IX регионального творческого фестиваля-конкурса юных талантов – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Творчество. Успех. Радость!».Фестиваль-конкурс, ставший традиционным, проводят совместно министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, а также Благотворительный фонд «Радость». Фестиваль-конкурс является региональным этапом конкурса детского творчества Приволжского Федерального округа «Звезды ДЕТСТВА», реализуемого в рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и Всероссийского конкурса художественного творчества детей-воспитанников организаций для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие».Всего в период с 5 по 29 апреля 2019 года было проведено шесть отборочных зональных конкурсных просмотров, в которых приняли участие 170 воспитанников из двадцати организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Самарской области. Их воспитанники выступили с песнями, танцами, декламацией стихотворений, театральными постановками, показали свое умение игры на различных музыкальных инструментах.В гала-концерте примут участие 45 ребят, как с индивидуальными номерами, так и в составе творческих коллективов, которые сталипобедителями фестиваля-конкурса. Они будут награждены дипломами и ценными подарками. Всего дипломами 1, 2, 3 степени испециальными дипломами будут награждены 134 воспитанников.Воспитанники, показавшие лучшие номера на Гала-концерте фестиваля- конкурса, в составе делегации от Самарской области будут направлены для участия в окружном фестивале 20-21 сентября 2019 года в Республику Мордовия, передает пресс-служба облправительства.