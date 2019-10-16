В Самаре состоится VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение» 2019

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В первый день форума в рамках стратегической сессии «Туризм – NEW формат» состоится обсуждение и разработка актуальных подходов в поиске идентичности и продвижения продуктов в туризме для новых потребителей поколения Y и Z. Одновременно с этим будет проходить круглый стол для представителей власти и сферы туризма «Межмуниципальное сотрудничество в сфере туризма» в рамках которого состоятся семинары «Успешные туристические кейсы», «Продвижение туристских дестинаций».Второй день форума предполагает проведение практической бизнес-сессии. На площадках отеля «Грин Лайн», отеля «Граф Орлов» и музея-усадьбы А.Н. Толстого пройдут тренинги для администраторов средств размещения и залов ресторанов, руководителей и менеджеров отелей, туроператоров, турагентов, экскурсоводов под руководством крупных экспертов в сфере туризма, таких как Скурихина Вероника Олеговна – бизнес тренер-практик, руководитель департамента качества при ГТА, Дутова Наталья Ивановна – персональный экскурсовод по Москве, член Ассоциация гидов и экскурсоводов г. Москвы, Сабурова Людмила Александровна – ведущий менеджер по странам Восточной Европы, компания Werner and Mertz Professional (Австрия), дипломированный специалист в сфере клининга и гигиены, Шаров Евгений Вячеславович – инженер-технолог по применению профессиональных моющих средств в сегменте HoReCa.Также в рамках форума состоится конкурс «Лучший в профессии гостеприимства г.о.Самара и Самарской области», передает пресс-служба облправительства.