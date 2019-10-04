В Самаре состоится Молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России

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8 октября в Самаре начнется Молодёжный форум Нефтегазстройпрофсоюза России. Он будет посвящен актуальным компетенциям молодёжи.Форум объединит около 200 молодых участников из различных регионов России, кроме того, ожидаются и зарубежные гости, представляющие Республику Беларусь, Узбекистан, Норвегию.В работе форума примут участие ведущие эксперты и руководители нефтегазовых компаний региона, представители министерств Самарской области, профсоюзных организаций, Международной организации труда, глобального отраслевого профсоюза IndustriALL.В программе форума - мастер-классы, лекции, круглые столы, квесты, конкурсы. При помощи экспертов участники должны выявить профессиональные компетенции, необходимые работникам нефтегазовой отрасли и профсоюзным активистам, спрогнозировать их дальнейшее развитие, обменяться лучшими практиками, а также разработать проект раздела «Работа с молодежью» Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса России на 2020-2022 годы, передает пресс-служба облправительства.