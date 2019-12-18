В Самаре соберут "Корзину доброты"

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В этот период любой желающий может приобрести товары с длительным сроком хранения и передать их волонтёрам Фонда продовольствия «Русь». Из собранных продуктов будут сформированы наборы, которые активисты передадут людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.Ленина, 2/32;Юных пионеров, 146;мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;Революционная, 133;Гагарина, 99.Волонтёры будут собирать продукты в магазинах 19 и 20 декабря с 16:00 до 20:00, а также 21 декабря с 12:00 до 18:00.