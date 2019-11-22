В Самаре с представителями ЖКХ и УК обсудили вопросы безопасности при проведении работ в зимний период

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Организация безопасного проведения работ по очистке крыш и карнизов зданий от снега, наледи и сосулек стала основной темой сегодняшнего совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара. В том числе обсудили актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда и производственного контроля, а также состояние производственного травматизма на территории городского округа Самара и ответственность работодателей за нарушение требований охраны труда, современные решения в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты при работе на высоте.По словам начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара Вячеслава Наумова, данные работы включают в себя целый комплекс. Так, работодатель должен четко следовать установленному в организации принципу сохранения жизни и здоровья работнику. В обязанности же специалистов по охране труда входит разработка и адаптация к конкретным условиям производственной деятельности государственных нормативных требований по охране труда. Задача работников заключается в соблюдении данных требований.В ходе совещания руководителям и специалистам по охране труда управляющих компаний, председателям ТСЖ И ЖСК напомнили, что проводимые работы по очистке кровель от снега, наледи, сосулек относятся к работам повышенной опасности, сопряжены с опасностью падения работника, а также травмирования падающим льдом и снегом проходящих людей.Специалист по охране труда муниципального предприятия городского округа Самара «Универсалбыт» Александр Алешин отметил, что одной из превентивных мер, направленных на снижение уровня травматизма, является подготовка кадров.Так, к работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, но не старше 60 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.Особого внимания заслуживает вопрос обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.Представитель организации Андрей Маслов рассказал, что в настоящее время, после введения новых правил по охране труда, на смену банальным поясам пришли страховочные привязи, обеспечивающие правильное положение тела при падении человека, и стропы с амортизатором, которые гасят нагрузку.Также следует отметить, что при сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега. На время работы выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны.Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.Во избежание несчастных случаев организациям, осуществляющим работу по очистке крыш от снега и наледи, следует строго соблюдать Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, а гражданам быть внимательными и осторожными при проходе мимо зданий, на которых производятся данные работы.Кроме того, не стоит игнорировать правила безопасности вблизи объектов теплоэнергетического комплекса – тепловых камер, теплотрасс и т. д. В период понижения температуры воздуха это особенно важно, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, которые могут быть опасны для здоровья и жизни горожан в случае технологических сбоев на объектах теплоснабжения, передает пресс-служба горадминистрации.