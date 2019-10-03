В Самаре руководитель ООО за невыплату зарплаты сотрудникам предприятия, предстанет перед судом

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В Самаре руководитель ООО за невыплату зарплаты сотрудникам предприятия, предстанет перед судомЛенинским межрайонным следственным отделом города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Современные строительные технологии»,обвиняемого по статье "Полная невыплата заработной платы".С июня 2018 года по январь 2019 года обвиняемый не выплачивал заработную плату сотрудникам предприятия, в результате чего образовалась задолженность по заработной плате свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области