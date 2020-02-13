В Самаре разработана социальная реклама, посвященная профилактике детского травматизма на железной дороге

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В январе текущего года в рамках взаимодействия прокуратуры и администрации Самары разработана социальная реклама, посвященная профилактике детского травматизма на железной дороге.Особенностью разработанной социальной рекламы является размещение на ней QR-кода, с ссылкой на бесплатное приложение для смартфона «SafeTrain-берегись поезда», размещенное в он-лайн сервисе «Google PlayMarket».Приложение «SafeTrain-берегись поезда», кроме традиционного родительского контроля места нахождения ребенка, позволяет также реализовать оповещение пользователя (как ребенка, так и родителя) о приближении к опасной зоне – железнодорожным путям, осуществляет блокировку проигрывания контента (музыка, видео и т.д.) до выхода из опасной зоны; в случае отключения ребенком на своем телефоне работы приложения, родитель будет уведомлен соответствующим SMS-оповещением.В настоящее время указанная социальная реклама в видеоформате транслируется в городском общественном транспорте, в ближайшее время она будет размещена на видеоэкранах города, официальных сайтах органов местного самоуправления г.о. Самара и подведомственных им учреждениях, в том числе образовательных, сообщает прокуратура Самары.