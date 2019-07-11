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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

11 июля 2019 14:30
104
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
При Администрации городского округа Самара организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции:
8 (846) 337-36-26.

Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка, передает пресс-служба горадминистрации. 
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