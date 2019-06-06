В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:8 (846) 266-98-49 - отдел надзора по гигиене детей и подростков (г. Самара);Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:8 (846) 373-49-22 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;8 (846) 337-73-93 – отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара.Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам организации услуг детского отдыха, а именно питания, условий проживания, распорядка дня, организации купания, спортивных мероприятий, трудовой деятельности и др.Режим работы «горячих линий»: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) ежедневно, за исключением выходных дней, передает пресс-служба горадминистрации.