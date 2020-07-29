В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам ее годности

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Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативно-гигиенических требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции, рекомендации по ее выбору, условиям хранения и срокам годности, порядку обжалования действий продавца, в случае приобретения некачественной продукции.Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45) по телефону: 8 (846) 266-98-47, в выходные дни по телефону: 8 (846) 260-38-25.Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), передает пресс-служба горадминистрации.Фото из открытых источников