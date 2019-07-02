В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
2 июля 2019 15:11
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Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства, передает пресс-служба горадминистрации.
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