В Самаре проверят все ёлочные базары

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Главам районных администраций и Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли поручено жестко контролировать санитарное состояние мест торговли хвойными деревьями и ликвидировать несанкционированные.Глава города также обратила особое внимание на уборку от наледи тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, уличных лестничных маршей.«Больницы, школы и детские сады должны отрабатываться в первую очередь. Директорам школ и заведующим детских садов нужно контролировать состояние подходов к их учреждениям. К Новому году все должно быть безопасно и максимально комфортно»,- поручила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.