В Самаре проверили законность нахождения лодочных станций в районе Барбошиной поляны

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«Некоторые стоянки, расположенные вблизи муниципальных пляжей, препятствуют комфортному отдыху горожан, а также подвергают их опасности. В связи с этим было принято решение совместно с транспортной полицией, управлением Росприроднадзора, районными административными комиссиями проверить законность данных стоянок и оценить состояние береговой линии на предмет складирования мусора, строительного материала и т.д.», - пояснил заместитель руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Александр Андриянов.В ходе мероприятия на владельцев незаконных лодочных станций были составлены протоколы по статье 330 УК РФ «Самоуправство».Следует отметить, что подобного рода профилактические мероприятия носят регулярный характер. Так, уже в начале августа 2020 года были ликвидированы стояночные понтоны-пауки, расположенные в границах одного из муниципальных пляжей реки Волги. В дальнейшем специалисты Администрации городского округа Самара и профильных ведомств планируют продолжить проведение данных рейдов, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации