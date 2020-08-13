В Самаре проверили законность нахождения лодочных станций в районе Барбошиной поляны

Сегодня, 13 августа, представители горадминистрации Самара приняли участие в межведомственном рейде, направленном на проверкуы законности нахождения лодочных станций в районе Барбошиной поляны и, соответственно, обеспечение безопасности отдыхающих на акватории пляжа.
«Некоторые стоянки, расположенные вблизи муниципальных пляжей, препятствуют комфортному отдыху горожан, а также подвергают их опасности. В связи с этим было принято решение совместно с транспортной полицией, управлением Росприроднадзора, районными административными комиссиями проверить законность данных стоянок и оценить состояние береговой линии на предмет складирования мусора, строительного материала и т.д.», - пояснил заместитель руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Александр Андриянов.
В ходе мероприятия на владельцев незаконных лодочных станций были составлены протоколы по статье 330 УК РФ «Самоуправство».
Следует отметить, что подобного рода профилактические мероприятия носят регулярный характер. Так, уже в начале августа 2020 года были ликвидированы стояночные понтоны-пауки, расположенные в границах одного из муниципальных пляжей реки Волги. В дальнейшем специалисты Администрации городского округа Самара и профильных ведомств планируют продолжить проведение данных рейдов, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий