В Самаре провели флешмоб «МЧС за здоровый образ жизни!»

135

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию МЧС России, в Самаре на базе Горнолыжного комплекса «СОК Красная Глинка» сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области и 3-пожарно-спасательного отряда приняли участие в флешмобе «МЧС за здоровый образ жизни!».Традиционно мероприятие проходило в боевой одежде пожарного. И если снег в городе уже местами растаял, то на «горнолыжке» все еще полноценная зима. Прохладный воздух и легкий ветер дарят приятные эмоции при спуске с горы!«Здесь мы собираемся каждый год, очень любим это место, для нас это стало доброй традицией, и почти всегда нам везет с хорошей погодой. Все мы уже не первый год катаемся на лыжах и сноубордах в свободное от службы время, это спортивное увлечение нам только на пользу. Спускаясь со склона, чувствуешь мощный адреналин и прилив сил, а когда с тобой рядом спускается боевой товарищ, понимаешь, что мы дружная, спортивная команда! Мы - за здоровый образ жизни!», - делится впечатлениями старший инспектор по боевой и физической подготовке отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области Евгений Япрынцев.«В общей сложности на сноуборде катаюсь 3 года! По правде сказать, этот вид спорта оказался трудным в обучении, пришлось много падать, вставать... Снова падал, снова вставал. Иной раз было сложно и больно, думал, что ничего у меня не получится», - вспоминает Руслан Кельдибеков, инспектор группы профилактики пожаров 40 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.Сейчас Руслан катается не хуже своих товарищей. Когда он научился правильно и безопасно спускаться, то стал получать удовольствие от катания, радость и адреналин зашкаливали. На сегодняшний день почти все свое свободное время в зимний период он проводит на горнолыжном комплексе.- Тут, действительно, отдыхаешь от городской суеты и наслаждаешься красивыми видами. Каждый год ставлю для себя цели по совершенствованию навыков катания. Не всегда это получается сделать за один сезон, но я знаю, что будет следующий и обязательно все получится.Екатерина Смирнова - радиотелефонист 9 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области (мастер спорта по спортивному ориентированию):«Лыжами я начала увлекаться в 8 лет. Как и любой ребёнок, тоже ходила в разные секции, кружки, пытаясь найти своё хобби, своё место, где бы я могла проводить свободное время в своё удовольствие, и главное, с пользой. Я стала ходить в секцию по спортивному ориентированию, где зимой мы очень часто выезжали в лес на соревнования по лыжам. Больше всего привлекает ориентирование на лыжах. Азарт борьбы за призовые места, положительное влияние физических нагрузок на здоровье, романтика, общение с природой и друзьями - все это определяет бег с картой и компасом, как массовую социально полезную спортивную дисциплину. Являясь мастером спорта по спортивному ориентированию, продолжаю поддерживать себя в хорошей физической форме, выезжать в лес для тренировочного процесса. Тренировка в лесу - это большой способ собраться с мыслями и духом!»Начальник группы роботизированных технических систем и беспилотных летательных аппаратов 3 пожарно-спасательного отряда Никита Санягин с юных лет начал заниматься сноубордингом, говорит, что сноуборд для него это не только прилив адреналина, но и способ почувствовать свободу движения, открыть для себя новые ощущения и эмоции.- К сноуборду я начал испытывать интерес в 17 лет, после того, как увидел клип зарубежной группы, который был написан для Чемпионата Европы по сноуборду 1998 года и до сих пор является неофициальным гимном сноубордистов», - рассказывает Никита - Поначалу было сложно, падал - вставал - падал, но мне сказали: если будет тяжело не сдавайся, иди дальше к своей цели. Уже на следующий год я с инструктором катался с большой горы вместе. Каждый раз стараюсь открывать для себя разные стороны этого вида спорта. Постепенно приобрёл всю экипировку и свой сноуборд, с которым не могу расстаться уже много лет. Зная поведение своей доски при разных условиях, можно подобрать стиль спуска с горы. Да, конечно, были падения, но благодаря технике безопасности (краги, шлем, защитные шорты) я остался целым и невредимым. Теперь шлем является для меня неотъемлемой частью, без которой спуск с горы невозможен. Соблюдая технику безопасности, я исключаю травматизм.Напомним, что ежегодно в состав спортивной группы входят всё новые сотрудники. Совершая виражи, стремительно спускаясь с горы, они демонстрируют всем, что МЧС России - это большая дружная и спортивная команда! Мы - за здоровый образ жизни!