В Самаре проведут традиционное ежегодное мероприятие «Кубок КВН Губернатора Самарской области»

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В борьбе за кубок примут участие команды, играющие в Высшей лиге КВН (Первый канал):Команда КВН «Волжане СамГТУ» – г. Самара;Команда КВН «Борцы. Северный десант» – г. Сургут;Команда КВН «Наполеон Динамит» – Тюменская область;Команда КВН «Громокошки» – г. Липецк.Телевизионная съемка.Дата: 6 сентября 2019 г.Начало: 19.00Место проведения: УК «МТЛ Арена», г. Самара, ул. Советской Армии, 253АЦелевая аудитория: молодые люди от 17 до 35 лет, передает пресс-служба облправительства.